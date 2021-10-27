Parıltı Derneği'nden 'Cumhuriyet konseri'

Türkiye'nin doğuştan görme engelli çocukları bağımsız yaşama hazırlayan tek derneği olan Parıltı Derneği önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Pera Palas Otelde bir konser düzenledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir araya gelerek coşkulu bir konserle kutlayan Parıltı Derneği üyeleri ve Parıltı Derneği çocuklarından Bekir Bera Aydın ile Eda Mutuşoğlu sergiledikleri performansla alkış topladı. Parıltı Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konsere Hane Grup Yönetim Kurulu ve Parıltı Derneği Üyesi Hande Sezer Pekcan, Berrin Zorlu, Reyhan İpekel gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.