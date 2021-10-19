Davetler

TÜSİAD'da İstişare Kurulu toplantısı

Olağan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

19 Ekim 2021 Salı
TÜSİAD'da İstişare Kurulu toplantısı

TÜSİAD Olağan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı online olarak düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı toplantının açılış konuşmalarını Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından gerçekleştirildi. Genel Kurul gündeminin ardından Başkan Özilhan, Buradan ilhamla, bugün Türkiye’nin geleceğine baktığımda, dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilimlerin, iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz ve dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum. Bunların üzerine bir de geleceği şekillendiren teknolojik dönüşümün ekonomik, insani ve toplumsal boyutlarını eklemeliyiz. Geçmişten ve bugünden radikal biçimde farklı olacak bir geleceğe ülke olarak hazır olabilmek için bu tehditlere biraz daha yakından bakmamız gerekiyor' diyerek açılış konuşmasında birçok önemli konuya değindi.

TÜSİAD tuncayözilhan Simone Kaslowski

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