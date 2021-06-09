Davetler

Sanatseverlere özel akşam yemeği

Mehmet Korutürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni’nin ve Ahmet Güneştekin’nin seçili eserleri eşliğinde verildi.

09 Haziran 2021 Çarşamba
Sanatseverlere özel akşam yemeği

Vanguart yönetim kurulu başkanı Mehmet Korutürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen, Gizem Pamukçu ve Hülya Şekercioğlu’nun organizasyonunu gerçekleştirdiği akşam yemeği Francesco Maccapani Missoni’nin ve Ahmet Güneştekin’nin seçili eserleri eşliğinde yemek daveti verildi. Rosita ile Ottavio Missoni’nin torunu ve Angela Missoni ile Marco Maccapani’nin oğlu olan Francesco, mimarlık eğitiminin ardından, sanat ve gastronomiye olan özel ilgisi nedeniyle bu alanda çalışmalarına hız verdi. Missoni, boş zamanlarında renkli kâğıt şeritleriyle hayata geçirdiği dokuma tutkusunu geliştirdi. Bir süre sonra projelerini daha rafine hale getirerek çerçeveleri dokuma tezgâhı gibi kullanmaya başladı ve özel bir sırla kaplayarak çalışmalarını mükemmel hale getirdi. Bu şekilde başladığı sanatsal üretiminin sonucunda ortaya çıkan ilgi çekici ve merak uyandırıcı tuvallerini sergilemeye başladı. Ahmet Güneştekin ev sahipliğinde Contemporary İstanbul Sanat Fuar’ı haftasında düzenlenen akşam yemeğine aralarında, Rosita ve Angela Missoni, Melisa Tapan, Merve Çetindoğan gibi iş, cemiyet ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı.

Ferit TUĞLUK

Francesco Maccapani Missoni Ahmet Güneştekin Melisa Tapan Merve Çetindoğan

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