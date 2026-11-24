Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri, İstanbul’da yüzünü gösteren güneşli havanın keyfini cadde yürüyüşleriyle çıkardı. Vakko Yönetim Kurulu Üyesi Can Hakko, oğlu Leo Cem ile birlikte objektiflere yansıdı. Oğlunu omzuna alarak yürüyen Hakko’nun neşeli ve samimi halleri dikkat çekti. Baba-oğulun keyifli gezintisi kameralar yansıdı. Aynı saatlerde Gonca ve Ali Gürsoy çifti de caddede yürüyüş yaparken görüntülendi. Güzel havayı değerlendiren çiftin keyifli halleri gözlerden kaçmadı. İş insanı Hamdi Akın da güneşli günü açık havada geçirmeyi tercih eden isimler arasındaydı. Akın, cadde boyunca bir arkadaşıyla yürüyüş yaparak güzel havayı değerlendirdi.

Onur AYDIN