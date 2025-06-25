Bebek'te yaz...

Caddelerde sık göremediğimiz Kaan-Feyza Boyner çifti Bebek'te HT Kulüp objektiflerine takıldı. El ele caddede yürüyen çift daha sonra kameralara selam vererek caddeden ayrıldılar. Spor yapmak için genelde Bebek'i tercih eden Roksi Garih bu kez işeri için caddedeydi. Bebek'te dolaşan Roksi Hanım, işlerini hallettikten sonra aracına binerek evine döndü. İş insanı Vedat Alaton'da işleri için caddedeydi. Takım elbisesiyle oldukça şık görünen Vedat Bey, yürüyerek bir mekana girdi ve görüşme yaptı.

Ferit TUĞLUK