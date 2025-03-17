Caddeler

Caddeler yine cıvıl cıvıl...

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Raif Dinçkök, Edvina Sponza, Polat-Ekin Gülman çifti soluğu İstanbul'un hareketli semti Bebek'te aldılar.

Giriş: 17 Mart 2025 Pazartesi
Caddeler yine cıvıl cıvıl...

Çocuklarıyla birlikte caddelerde görmeye alıştığımız Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, hafta sonu tek başına Bebek'teydi. İşleri için caddeye gelen Dinçkök daha sonra aracına binerek Bebek'ten ayrıldı. İş insanı Kemal Gülman'ın oğlu Polat Gülman, hafta sonu eşi Ekin Hanım ve bebeğiyle birlikte sahildeydi. Açık havada çocuklarını Bebek Parkı'nda dolaştırdıktan sonra birlikte eğlenceli vakit geçiren çift evlerine döndü. Spor yapmayı ihmal etmeyen Edvina Sponza ise deniz kenarında köpeğiyle birlikte yürümeyi tercih etmişti.

Onur AYDIN


Raif Dinçkök Edvina Sponza Polat-Ekin Gülman

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