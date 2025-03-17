Boğaz havası aldılar

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu sabahın erken saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdılar. Birlikte yürüyüşe çıkan Dinçkök ve sevgilisi sahilde yürüyüp form tuttu. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili de hafta sonu Bebek'teydi. Havanın güzel olmasından faydalanarak yürüyüş yapan iş insanı Bilgili, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam verdikten sonra yürüyüşüne devam etti. Kendine has giyim tarzıyla her zaman beğeni toplayan Öztarhan, spor stiliyle Bebek'te dolaştı.

Onur AYDIN