Caddeler

Boğaz'da sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.

Giriş: 04 Mart 2025 Salı
Boğaz'da sabah sporu...

Güneşli havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Bebek'e akın etti. Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı da sabahın erken saatlerinde Bebek'teydi. Tek başına yürüyen Sabancı, daha sonra geri dönerek evinin yolunu tuttu. Caddelerde sık rastlayamadığımız iş insanı Erkut Soyak ve ile sevgilisi Ayşe San form tutmak için caddeyi tercih etmişti. İki sevgili sohbet ederek yavaş tempoda yürüyüş yaptı. Genellikle eşi iş insanı Erhan Kurdoğlu ile birlikte Bebek'te sahil boyu spor yapan Didem Kurdoğlu, objektiflere yalnız yakalandı. Tek başına yürüyen Kurdoğlu daha sonra caddeden ayrıldı.

Ferit TUĞLUK

suzansabancı erkutsoyak ayşesan didemkurdoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Boğaz'da sabah sporu...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Caddeler Bebek'te karşılaştılar...

Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yapan Alara Koçibey caddede rastladığı Etel Baler ile ayaküstü sohbet ederek hasret giderdi.
Güncel İsviçre'de kayak yaptı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, İsviçre'de kayak yaptı.

Jet Set Prens ve prenses mutfağa girdi

Kanser tedavisi sonrası kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte Galler ziyaretinde mutfağa girip kek yaptı.
Güncel Torunuyla parkta eğlendi...

Önceki gün Bebek'e oğlu Can Hakko ve torunu Leo Cem Hakko ile birlikte gelen Bettina Machler torunuyla birlikte parkta doyasıya eğlendi.

Jet Set Ödüllü parti...

Oscar Ödüllerinin verilmesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine akın etti.

Caddeler Boğaz'da hafta sonu keyfi...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Sanem Tezman ve Nergis Pekuysal hafta sonu Bebek'te kış güneşinin keyfini çıkardılar.

Güncel Oscar'ın şık kadınları...

Kırmızı Halı'da yürüyen dünyaca ünlü isimlerden Demi Moore, Selena Gomez ve Scarlett Johansson şıklıklarıyla Oscar Ödülleri'ne damga vurdular.
Jet Set Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

97. Oscar Ödülleri, Conan O'Brien'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu.
Güncel Minik dostu Gia ile eğlendi

Yasemin Özilhan minik dostu Gia ile eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Ayaydın'a sürpriz doğum günü...

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'ın doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.
Güncel Beyhan Benardete'ye acı veda...

Önceki gün Bodrum'daki evinde hayatını kaybeden iş insanı Beyhan Benardete, son yolculuğuna uğurlandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.