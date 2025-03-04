Boğaz'da sabah sporu...

Güneşli havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Bebek'e akın etti. Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı da sabahın erken saatlerinde Bebek'teydi. Tek başına yürüyen Sabancı, daha sonra geri dönerek evinin yolunu tuttu. Caddelerde sık rastlayamadığımız iş insanı Erkut Soyak ve ile sevgilisi Ayşe San form tutmak için caddeyi tercih etmişti. İki sevgili sohbet ederek yavaş tempoda yürüyüş yaptı. Genellikle eşi iş insanı Erhan Kurdoğlu ile birlikte Bebek'te sahil boyu spor yapan Didem Kurdoğlu, objektiflere yalnız yakalandı. Tek başına yürüyen Kurdoğlu daha sonra caddeden ayrıldı.

Ferit TUĞLUK