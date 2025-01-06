Hakkolar Bebek'te...

Can-Deniz Hakko ve oğlu, Bettina Machler ve Pia Hakko Yeşil önceki gün Bebek'de görüntülendi. Oğulları Cem Leo'nun dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve babalığı tadan Can Hakko eşi Deniz Hakko çifti oğullarıyla yakından ilgeniyor. Hafta sonu için soluğu Bebek'te alan çift Bettina Machler ile birlikte yürüyüş yaptıktan sonra Leo bebeği parka götürdüler. Uzun süre Leo ile Bebek Parkı'nda oynayan Hakkolar daha sonra birlikte bir mekanda oturdular. Pia Hakko Yeşil ise kızıyla birlikte mekana gelerek oturdu.

Onur AYDIN