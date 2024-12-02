Bebek'te keyifli hafta sonu...

Güneşli bir hafta sonu geçiren İstanbullular kendilerini caddelere attı. Cemiyet hayatının ünlü isimleri de İstanbul'un elit semti Bebek'e akın etti. Genellikle Boğaz'da yürüyüş yaparken rastladığımız Zeynep Üstünel bu kez yürüşünü bitirdikten sonra objektiflere yansıdı. Serra Taşkent ise Bebek caddelerinde gezintiye çıkan isimler arasındaydı. İşlerini hallettikten sonra Boğaz havası alan Taşkent, Bebek'ten yürüyerek ayrıldı. Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pia Hakko Yeşil'de güneşli havanın keyfini yalnız yürüyerek çıkardı.

Onur AYDIN