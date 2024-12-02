Boğaz'da spor yaptılar

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Sponza dil çıkarak gülümsedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kutluay ise; "Oğlum inşallah yılbaşında burada olacak, onu dört gözle bekliyorum. Şu an bulunduğu yerdeki şartlar buraya göre farklı. Hem okula gidiyor hem de antrenman yapıyor. Vaktini çok iyi değerlendiriyor ve bu durumdan keyif alıyor. En önemlisi bu. Ben de başından beri onunla ilgilenmeye ve destek olmaya çalışıyorum" dedi.

Onur AYDIN