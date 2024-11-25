Boğaz'da sabah sporu...

İş insanı Suzan Sabancı ile geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanan Haluk Dinçer dün Bebek'te gizemli kız arkadaşı ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Arkadaşı ile yanyana yürüyen Haluk Dinçer fotoğraflarının çekildiğini fark edince bir kaç adım öne geçti. Dinçer yanındaki kız arkadaşının ismini soran muhabirlere "İsim yok" diyerek yürüyüşüne devam etti. İş insanı Haluk Dinçer'in yanındaki gizemli kız arkadaşı merak konusu oldu. Haluk Dinçer'in Suzan Sabancı ile olan 28 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak sona ermişti.

Onur AYDIN