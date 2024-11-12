Bebek'te sabah sporu...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu sabahın erken saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdılar. Ayrı ayrı caddeye gelen ikili daha sonra bir araya gelerek yürüyüşlerini Bebek Parkı'nda bitirdiler. Caddelerde sık rastlayamadığımız iş insanı Erkut Soyak ve ile sevgilisi Ayşe San form tutmak için caddeyi tercih etmişti. İki sevgili sohbet ederek yavaş tempoda yürüyüş yaptı. Halis-Alev Komili çiftinin kızları Arzu Komili Baştaş, eşi Sinan Baştaş ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Çift köpekleriyle birlikte yürüyüşün keyfini çıkardı.

Onur AYDIN