Bebek'te ayakkabılarını değiştirdi!

Elif Dürüst, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıl Kosta Rika’da tatil yaparken ATV kazası geçirip hastanelik olan Elif Dürüst, basın mensuplarının sağlığı hakkındaki sorulara, "Beyin kanamam geçti çok iyiyim. İlaçlar devam ediyor. %90 oranında atlattım diyebilirim. Ayakkabılarımı değiştiriyorum şimdi yürürken rahat ayakkabı giyiyorum." dedi. Topuklu ayakkabılar ile yürümekte zorlanan Elif Dürüst, "Yürüyüş yaparken rahat ayakkabı giyiyorum. Şimdi burada değiştireceğim. Topuklu ayakkabılarımı giyeceğim." diyerek güldü. Ardından şoförlü aracı ile birlikte oradan ayrıldı.

Onur AYDIN