Caddelerde hafta sonu...

Pınar Sabancı, önceki gün yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Kulaklıklarıyla telefonla konuşurken görünen Sabancı, bir anda karşısında gazetecileri fark etti. Sabancı, adımlarını hızlandırarak mesafesini korusa da gülümseyerek “Kolay gelsin” demeyi ihmal etmedi. Doğallığı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Pınar Sabancı, yürüyüşüne hızla devam etti. Sporu hayatında eksik etmeyen Zeynep Üstünel'de Bebek'te yürüyüşe çıkmıştı. Suyunu içmek için bir yerde duran Üstünel o sırada kendini görüntüleyen gazetecileri selamlayarak sporuna kaldığı yerden devam etti.