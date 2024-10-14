Bebek'te spor...

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman Bebek Parkı'nda doğa ile iç içe spor yaptı. Orman, Bebek’ten başladığı yürüyüşünü Beşiktaş’a doğru sürdürdü. İş dünyasına yön veren ünlü beylerden Haluk Dinçer genellikle form tutmak üzere geldiği Bebek'te bu kez hızlı tempoda yürüdü. Sağlığına dikkat eden iş insanı Ali Dürüst, yalnız yaptığı sporun ardından hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu. Sani Şener ise Erkut Soyak ile caddelerdeydi. Eşi Asuman Hanımla görmeye alışık olduğumuz Sani Bey, Boğaz'da dostu Erkut Bey ile uzun bir yürüyüş yaptı.

Ferit TUĞLUK