Caddeler

Bebek ziyaretçileri...

Bebek'te dolaşan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Roksi Garih, Banu Çarmıklı ve kızı Nazlı Çarmıklı Gezer güzel havanın keyfini caddelerde çıkardılar.

Giriş: 30 Mayıs 2024 Perşembe
Bebek ziyaretçileri...

Havaların ısınmasını fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Roksi Garih, Banu Çarmıklı ve kızı Nazlı Çarmıklı Gezer, Vedat-Seda Alaton ve Edvina Sponza güzel havanın keyfini caddelerde çıkardı. Roksi Garih Bebek İsklesi'ne yanaşan tekeneden dostlarıyla birlikte indi. Banu Çarmıklı ise kızı Nazlı Hanım ve torunuyla birlikte yürüyüşe çıkmıştı. Edvina Sponza köpeklerini caddede gezdirirken Vedat Alaton ve Seda Alaton çifti sportif tarzlarıyla Bebek sokaklarında yürüyüş yaptılar.

Onur AYDIN

Roksi Garih Banu Çarmıklı Nazlı Çarmıklı Gezer

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