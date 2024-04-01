Bebek'te hafta sonu...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla hafta sonu Bebek'te olduğundan fazla kalabalık vardı. İş insanı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la Bebek caddelerinde objektiflere takıldı. Birlikte yürüyüş yapan çift kendini çeken gazetecilere selam verdikten sonra araçlarına binerek Bebek'ten ayrıldı. İş insanı Cem Özsüer eşi Lara Özsüer çifti de caddedeydi. Bebek Parkı'nda çocuklarını oynatan Özsüer çifti birlikte eğlenceli vakit geçirdi. İş insanı Vedat Alaton da eşofmanlarını giyerek eşi Seda Alaton ile Boğaz hattı boyunca yürüdü.

Onur AYDIN