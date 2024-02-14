Caddeler

İş dünyası Bebek'te...

İş ve cemiyet hayatının tanınmışm iş insanlarınan Zafer Yıldırım ve Kazım-Irmak Köseoğlu çifti Bebek'te objektfilere yansıdılar.

Giriş: 14 Şubat 2024 Çarşamba
İş dünyası Bebek'te...

İş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinden Zafer Yıldırım, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda oturan Yıldırım uzun süre dostlarıyla kahve içip sohbet etti. Başarılı işadamı Kazım Köseoğlu ve eşi Irmak Köseoğlu Bebek İskelesi'nde tekneden inerken görüntülendi. İlk olarak tekneden İnen Kazım Bey daha sonra eşi Irmak Hanımın da tekneden inmesi için yardım etti. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam veren Köseoğlu çifti daha sonra Bebek'te birlikte dolaştı.

Onur AYDIN

Kazım-Irmak Köseoğlu Zafer Yıldırım

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