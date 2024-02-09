Caddeler

Caddelerde koyu sohbet

Ronit Gülcan Bebek'te bir arkadaşıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Giriş: 09 Şubat 2024 Cuma
Caddelerde koyu sohbet

Ronit Gülcan ve Cem Hakko çifti, 11 gün önce anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ronit Gülcan, boşanma sonrası ilk kez Etiler’de objektiflere yansıdı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ronit Gülcan ve Cem Hakko, 11 yıllık ilişkilerini 2017 yılında evlenerek taçlandırmıştı. İkili, geçtiğimiz günlerde ortak bir kararla evliliklerini sessiz sedasız bitirmişti. Boşanma sonrası Ronit Gülcan, Etiler’de ortayı çıktı. Önceki gün bir kadın arkadaşıyla otururken güneş gözlüğünü takarak kendini kamufle etmeye çalışan Gülcan, bir süre sonra oturduğu mekândan çıkış yaptı. Muhabirlerin boşanmayla alakalı sorularına cevap veren Ronit Gülcan, “Dostluk içinde mi ayrıldınız?” sorusuna “Tabii ki dostluk içinde ayrıldık” cevabını verdi.

Hakan YAĞCI



Ronit Gülcan bebek cadde

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