Bebek ziyaretçileri...

Güneşli havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonunu Bebek'te geçirdiler. İki yakın arkadaş Elif Dürüst ve Esra Dinçkök Bebek'te birlikte dolaştı. İş insanı Murat Aslan bu kez Bebek'e tek başına gelmişti. Hızlıca yoldan geçen Aslan, telefonla konuşarak caddeden uzaklaştı. Esra Civelek de caddedeydi. Yürürken Elif Dürüst ve Esra Dinçkök rastlayan Civelek arkadaşlarıyla ayaküstü sohbet etti. İş insaı Önder Öztarhan ise bir arkadaşıyla yürüyüş yaparak form tuttu.

Onur AYDIN