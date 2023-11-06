Caddeler

Bebek ziyaretçileri...

Güneşli havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, hafta sonu soluğu İstanbul'un elit semti Bebek'te aldılar.

Giriş: 06 Kasım 2023 Pazartesi
Bebek ziyaretçileri...

Güneşli havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonunu Bebek'te geçirdiler. İki yakın arkadaş Elif Dürüst ve Esra Dinçkök Bebek'te birlikte dolaştı. İş insanı Murat Aslan bu kez Bebek'e tek başına gelmişti. Hızlıca yoldan geçen Aslan, telefonla konuşarak caddeden uzaklaştı. Esra Civelek de caddedeydi. Yürürken Elif Dürüst ve Esra Dinçkök rastlayan Civelek arkadaşlarıyla ayaküstü sohbet etti. İş insaı Önder Öztarhan ise bir arkadaşıyla yürüyüş yaparak form tuttu.

Onur AYDIN

elifdürüst esracivelek murataslan önderöztarhan bebek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler 50. yıla gala daveti...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları, bir markanın 50. yıl davetinde bir araya geldiler.
Caddeler Hakkolar, oğullarıyla göründü!

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko ve eşi Deniz Hakko, oğulları Leo Cem Hakko ile birlikte Bebek'de objektfilere yansıdı.
Caddeler Bebek ziyaretçileri...

Güneşli havayı fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, hafta sonu soluğu İstanbul'un elit semti Bebek'te aldılar.
Caddeler Caddelerde hafta sonu...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Seben Koçibey ve İbrahim Bitargil caddelerde hafta sonunun keyfini çıkardı.
Davetler Gamze Pat'a, 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Ödülü'

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ve bu yıl ilk kez verilen 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nün sahibi 'Nasıl Dedektif Oldum' kitabıyla Gamze Pat oldu.
Davetler ÇEV Sanat'tan özel davet...

ÇEV Sanat, Genç Yeteneklerinin ve dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov’un birlikte sahne alacağı, yeni yüzyılın ilk konseri için özel bir davet düzenledi.

Davetler Boyner, konferansta konuştu

İş dünyasının liderlerini İstanbul'da buluşturan en güçlü fikir platformu MARKA Konferansı, önceki gün Ümit Boyner'in konuşmasıyla başladı.

Güncel Çağdaş sanat üzerine sohbet...

Spot Projects'in kurucusu ve yöneticisi Tansa Ekşioğlu, fikir platformu MARKA Konferansı'nda çağdaş sanat üzerine konuşma yaptı.
Magazin Hattı 'Altı da üstü de İstanbul' sergisi...

Uluslararası İstanbul Komedi Festivali bu yıl açılış davetini Mevlut Akyıldız’ın 'Altı da üstü de İstanbul' sergisi ile gerçekleştirdi.

Güncel Millilerle sağlık yolculuğu...

Sağlıklı yarınlar için sporu ve sporcuyu destekleyen Academic Hospital, resmî sağlık sponsorluğunu sürdürdüğü VakıfBank Spor Kulübü ile bir araya gelerek sözleşmesini yeniledi.

Davetler Güzelleştiren davet

Cemiyet hayatının tanınmış simaları özel bir davette bir araya geldiler.
Güncel Başarım Sensin Derneği sergide...

Başarım Sensin Derneği, eğitimde maddi zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek olma misyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.