Hanımların cadde turu

Bebek'te HT Kulüp objektifine yansıyan cemiyet hayatının ünlü simalarından merhum Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy bir dostuyla caddedeydi. Arkadaşıyla sohbet ederek yürüyen Toplusoy daha sonra bir mekanda dinlenerek hasret giderdi. İş insanı Kazım Köseoğlu'nun eşi Irmak Köseoğlu, oğlu ile birlikte Bebek'teydi. Irmak Köseoğlu, gazetecilere selam vererek oğlu ile birlikte sahile doğru yürüdü. Pınar Sabancı da form tutmak için Bebek'i tercih etmişti. Bir arkadaşıyla yürüyüş yapan Sabancı daha sonra gözden kaboldu.

Onur AYDIN