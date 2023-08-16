Bebek'ten deniz taksiye bindi!

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Ronit Hakko, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Caddeden hızla Bebek İskelesi'ne yürüyen Ronit Hanım, Anadolu Yakası'na geçmek için deniz taksiyi kullandı. Trafikten kurtulmak için deniz yolunu tercih eden Hakko, İstanbul Belediyesi'nin Deniz Taksi seferlerini sık sık kullandığını belirtti. Kısa bir süre için İstanbul'da olduklarını söyleyen Ronit Hakko 'Haftaya Cem ile sörf yarışları için Çeşme'de olacağız' dedi. Hakko daha sonra iskeleye yanaşan vapura binerek Bebek'ten ayrıldı.

Ferit TUĞLUK