Sabancı'nın Bebek gezisi

Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yakalandı.

Tekne ile Bebek İskelesi'ne gelen Sabancı'nın biraz aceleci olduğu görülse de muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Nazlı Sabancı sorulara "Kısa bir tatile çıktık döndük. Her şey iyi gidiyor hiçbir zorluk yaşamıyorum spor yapıyorum beslenmeme de dikkat ediyorum artık doğum yaklaştı bir buçuk aydan kısa bir süre kaldı. Hacı da ben de çok heyecanlıyız az kaldı." dedi. Nazlı Sabancı'nın karnının ise iyice belirginleştiği dikkatlerden kaçmadı.

Onur AYDIN