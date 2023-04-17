Caddeler

Hanımların Bebek turu...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları hafta sonunu caddelerde dolaşarak değerlendirdi.

Giriş: 17 Nisan 2023 Pazartesi
Hanımların Bebek turu...

Güzel havayı fırsat bilen cemiyet hayatının ünlü simaları soluğu Bebek'te aldı. Geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyan Ronit Hakko yine caddedeydi. Ronit Hanım, öğle saatlerinde Bebek'e gelince aracıyla trafikte kaldı. Aracından inerek yolun karşısına geçen Hakko, Boğaz'da güzel havanın keyfini çıkardı. İş insanı Nezih Barut'un eşi Berrak Barut'un da tercihi Bebek olmuştu. Barut tek başına geldiği caddede alışveriş yaptıktan sonra sahile inerek yürüyüş yaptı. Bebek'te düzenli spor yapmayı ihmal etmeyen Zeynep Üstünel'de koşmak için caddedeydi. Üstünel, hızlıca Bebek'te form tuttu.

Onur AYDIN

bebek Ronit Hakko Berrak Barut Zeynep Üstünel

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Bodrum'da sezon, Rally Bodrum ile açıldı!

Rally Bodrum, 2023 sezonunun ilk ralli etkinliğini önceki gün adrenalin tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirdi.
Caddeler Hanımların Bebek turu...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları hafta sonunu caddelerde dolaşarak değerlendirdi.
Güncel Ayaydınlar Dubai'de...

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti.
Caddeler "Her şey yolunda, heyecanlıyız"

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Sabancı önceki gün Bebek'teydi. Anne olmaya hazırlanan Nazlı Sabancı, heyecanlı olduklarını belirterek "Her şey yolunda" dedi.
Güncel Koçibey'den özel proje!

İş insanı Alara Koçibey, yeni projesiyle depremzede çocuklar için oyun evi tasarladıklarını duyurdu.
Güncel Çocuklarıyla deniz sezonunu açtı!

Genç anne Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailece çıktıkları Dubai tatilinde çocuklarıyla birlikte denize girerek sezonu açtı.

Magazin Hattı “Yüz Akımız 100 Kadın”...

Yüz Akımız 100 Kadın” kitabının lansmanı yapıldı. Kitabın satışından elde edilen gelir Yaşam Boyu Paylaşım Derneği ve Tomurcuk Özel Çocuklar Kooperatifi’ne bağışlanacak.

Caddeler Hanımların cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları İstanbul'un elit semti Bebek'te dolaştılar.
Güncel Malatya’ya anlamlı ziyaret!

Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Rotahane ekibi önceki gün deprem felaketini yaşayan illerden Malatya’ya bir seyahat düzenledi.

Haftanın Şıkları Renklerin uyumu...

Yasemin Özilhan
Magazin Hattı Tatillere güzellik molası...

Uzun süredir yurt dışında tatilde olan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman, bahara yenilenmiş bir şekilde girmek cilt bakımlarını yaptırdı
Davetler Göz kamaştıran mücevherler...

Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, “Begüm’s Botanical Garden” koleksiyonunun yeni üyelerini özel bir davet ile tanıttı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.