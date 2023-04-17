Hanımların Bebek turu...

Güzel havayı fırsat bilen cemiyet hayatının ünlü simaları soluğu Bebek'te aldı. Geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyan Ronit Hakko yine caddedeydi. Ronit Hanım, öğle saatlerinde Bebek'e gelince aracıyla trafikte kaldı. Aracından inerek yolun karşısına geçen Hakko, Boğaz'da güzel havanın keyfini çıkardı. İş insanı Nezih Barut'un eşi Berrak Barut'un da tercihi Bebek olmuştu. Barut tek başına geldiği caddede alışveriş yaptıktan sonra sahile inerek yürüyüş yaptı. Bebek'te düzenli spor yapmayı ihmal etmeyen Zeynep Üstünel'de koşmak için caddedeydi. Üstünel, hızlıca Bebek'te form tuttu.

Onur AYDIN