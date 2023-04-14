Hanımların cadde turu...

Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul'un elit semti Bebek hareketlendi. Azade Balkaner Özsoy da önceki gün Bebek'teydi. Azade Hanım, aracını park ettikten sonra caddede dolaştı. Genellikle Boğaz'da yürüyüş yaparken rastladığımız Melis Çiftçi bu kez işleri dolayısıyla Bebek'teydi. Melis Hanım, muhabirlere selam verdikten sonra hızla caddeden uzaklaştı. Serra Taşkent ise Bebek caddelerinde gezintiye çıkan isimler arasındaydı. İşlerini hallettikten sonra Boğaz havası alan Taşkent, Bebek'ten yürüyerek ayrıldı.

Onur AYDIN