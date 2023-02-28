Caddeler

Bebek'te dolaştılar!

İş ve cemiyet hayatından Suzan Sabancı Dinçer, Ahmet Nur Çebi ve Ekin-Polat Gülman çifti Bebek'te objektiflere yansıdılar.

Giriş: 28 Şubat 2023 Salı
Bebek'te dolaştılar!

İş dünyasının ve cemiyet hayatının önemli isimlerine önceki gün Bebek caddelerinde rastladık. Güzel havayı fırsata çeviren isim olan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, Bebek'te yalnız yürüdü. Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, Yeniköy'de ki evinden Bebek semtine arkadaşıyla uzun bir yürüyüş maratonu çizerek yürüdü. Uzun süre yürüyüş yapan ve sağlığına dikkat eden iş insanı Polat Gülman, eşi Ekin Gülman ile birlikte yaptığı sporun ardından hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.

Onur AYDIN

Suzan Sabancı Dinçer Ahmet Nur Çebi Ekin-Polat Gülman bebek

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