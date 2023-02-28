Bebek'te dolaştılar!

İş dünyasının ve cemiyet hayatının önemli isimlerine önceki gün Bebek caddelerinde rastladık. Güzel havayı fırsata çeviren isim olan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, Bebek'te yalnız yürüdü. Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, Yeniköy'de ki evinden Bebek semtine arkadaşıyla uzun bir yürüyüş maratonu çizerek yürüdü. Uzun süre yürüyüş yapan ve sağlığına dikkat eden iş insanı Polat Gülman, eşi Ekin Gülman ile birlikte yaptığı sporun ardından hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.

Onur AYDIN