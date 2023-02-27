Caddeler

Boğaz kenarında spor...

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Boğaz'da spor yaparak stres attılar.

Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi
Boğaz kenarında spor...

Kahramanmaraş ve Hatay Merkezli iki depremin derin üzüntüsünü yaşayan olan cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir nebze olsun nefes almak için soluğu Boğaz'ın elit semti Bebek'te aldı. Esra Dinçkök Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülendi. İş kadını İpek Özkan Bebek'te yakın arkadaşı Begüm Ayaydın ile birlikte görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde Bebek'te yürüyen İpek Hanım ve Begüm Hanım beraber sohbet ederek form tuttu. Aynı Saatlerde cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Pınar Sabancı ise tek başlarına yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Onur AYDIN

boğaz bebek spor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Boğaz kenarında spor...

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Boğaz'da spor yaparak stres attılar.
Güncel Özel tariflere imza günü!

Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı Gurme Lezzetler'i okurların beğenisine sunarak imza günü düzenledi.
Jet Set Hadid'den Türkevi'ne yardım!

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Güncel Şen'den yerel üreticilere destek!

Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.
Jet Set Kate Winslet'den yardım çağrısı!

Kate Winslet, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti
Caddeler “Hepimiz perişan olduk”

Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek “Hepimiz perişan olduk. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Güncel "Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, depremden etkilenen çocuklara destek olmak için hazır olduğunu belirtti.
Güncel Kutoğlu'ndan depremzedelere yardım etkinliği!

Modacı Atıl Kutoğlu ile Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun’un katkılarıyla Viyana’daki mağazasında depremzedeler için yardım etkinliği düzenlendi.

Güncel Sabancılar'a veliaht geliyor!

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı bebek beklediklerinin müjdesini HT Kulüp'e verdi.
Caddeler Bebek'te yürüyüş...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Nazlı Keçeli Boğaz'da yürüyüş yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.