Boğaz kenarında spor...

Kahramanmaraş ve Hatay Merkezli iki depremin derin üzüntüsünü yaşayan olan cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir nebze olsun nefes almak için soluğu Boğaz'ın elit semti Bebek'te aldı. Esra Dinçkök Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülendi. İş kadını İpek Özkan Bebek'te yakın arkadaşı Begüm Ayaydın ile birlikte görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde Bebek'te yürüyen İpek Hanım ve Begüm Hanım beraber sohbet ederek form tuttu. Aynı Saatlerde cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Pınar Sabancı ise tek başlarına yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Onur AYDIN