Caddeler

“Hepimiz perişan olduk”

Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek “Hepimiz perişan olduk. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe
“Hepimiz perişan olduk”

Cemiyet hayatıının tanınmış simalarından Edvina Sponza, önceki gün elinde çiçeklerle Bebek’te yürürken görüntülendi. İbrahim Kutluay ile aşk yaşayan Edvina Sponza, çiçekleri soran gazetecilere bilgi vermekten kaçındı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Sponza, “Hepimiz perişan olduk. Çok insanımızı kaybettik. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Konuştukça gözlerim doluyor. Akrabam, arkadaşım yok ama vefat eden herkes yakınımızdır” diye konuştu.

Onur AYDIN



Edvina Sponza Deprem bebek

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