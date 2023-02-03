AVM turu...

Tekstil dünyasının tanınmış isimlerinden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu iş için geldiği AVM'de objektilerimize takılan tanıdık simalar arasındaydı.Orakçıoğlu ekibiyle toplantı yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Genç iş insanı Simay Kamer'de alışveriş yapmak için AVM'deydi. İstanbul ve Londra arasında seyahat ettiğini söyleyen Kamer, 'Londra'da Zahter isminde restoran açtım ortaklı uzun süredir o yüzden Londra'dayım. Kısa bir tatil için geldim tekrar dönücem' açıklamasını yaptıktan sonra AVM'de mağazaları dolaştı.

Ferit TUĞLUK