Caddeler

AVM turu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Süleyman Orakçıoğlu ve Simay Kamer AVM'de obkektiflere yansıdılar.

Giriş: 03 Şubat 2023 Cuma
AVM turu...

Tekstil dünyasının tanınmış isimlerinden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu iş için geldiği AVM'de objektilerimize takılan tanıdık simalar arasındaydı.Orakçıoğlu ekibiyle toplantı yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Genç iş insanı Simay Kamer'de alışveriş yapmak için AVM'deydi. İstanbul ve Londra arasında seyahat ettiğini söyleyen Kamer, 'Londra'da Zahter isminde restoran açtım ortaklı uzun süredir o yüzden Londra'dayım. Kısa bir tatil için geldim tekrar dönücem' açıklamasını yaptıktan sonra AVM'de mağazaları dolaştı.

Ferit TUĞLUK

Süleyman Orakçıoğlu Simay Kamer avm

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Gökyüzünde evlilik teklifi!

Genç iş insanı Atasay Kamer, sevgilisi Chiara de Rocchi'ye tektaş yüzükle gökyüzünde evlenme teklifi etti.
Caddeler AVM turu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Süleyman Orakçıoğlu ve Simay Kamer AVM'de obkektiflere yansıdılar.

Güncel Çarmıklı'dan sanata destek!

Sanatsever Banu Çarmıklı, sanatçı Fulya Çetin'in eserlerini sergide inceleyerek sanata destek oldu.

Güncel Yeni yaşa, dostlarından kutlama...

Sanem Tezman ve Melisa Von Faber Castell yakın arkadaşları Maya Portakal Bitargil'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar.
Güncel Gülman'a yemekte sürpriz...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman dostlarıyla yemekte bir araya gelerek doğum gününü kutladı.
Tatil Sezonu Uludağ'da açtı!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarıdna Beyza Uyanoğlu, kar sezonunu Uludağ’da dostlarıyla birlikte açtı.
Güncel Kosif, kızıyla iş başında...

Melda Kosif, kızıyla birlikte seramik atölyesinde çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı Türkiye’ye Değer Katan Markalar ödüllendirildi!

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan, başarı hikayeleriyle Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan markalar İstanbul’da yapılan ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde bir araya geldi.
Güncel Selgur'a hüzünlü veda!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel'in babası iş insanı Yalçın Selgur son yolculuğuna uğurlandı.
Tatil Kar tatilcileri!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri kar tatillerinden bembeyaz kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Güncel Hakkolar at bindi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eşi Ronit Hakko ile birlikte at bindiği anları paylaştı.

Güncel Kardeşe sürpriz kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Derin Mermerci kız kardeşi Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.