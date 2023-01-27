Caddelerde keyifli gün...

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin oğulları Hakan Sabancı, önceki gün Etiler'deki yemek yedi. İş toplantısı için görüşmeye geldiği öğrenilen genç iş adamı, 1 saat kaldıktan sonra çıkış yaptı. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel ile aynı video içinde görüntülenen Sabancı, aşk iddiaları karşısında sessiz kaldı. Muhabirlere selam veren iş adamı, "Arkadaşlar teşekkür ederim, kolay gelsin" diyerek oradan ayrıldı. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli ve eşi Asuman Güreli dün Bebek'te HT Kulüp objektifine yansıdı. Eşiyle birlikte sabahın erken saatlerinde Boğaz kenarına gelerek enerji toplayan Hüsnü Bey, ve Asuman Hanıma torunları da eşlik etti. Güreli ailesi uzun yürüyüşün ardından evlerine gitti.

Onur AYDIN