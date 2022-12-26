Bebek'te keyifli gün...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu, hafta sonu soluğu Bebek'te aldı. Birlikte yürüyüşe çıkan Dinçkök ve sevgilisi sahilde yürüyüp form tuttu. İş insanı Kemal Gülman'ın oğlu Polat Gülman, hafta sonu oğluyla birlikte Bebek'teydi. Birlikte yürüyen baba oğul daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Açık havada temiz hava alan ikili, Boğaz'ın keyfini çıkarmak isteyen Edvina Hanım minik dostuyla Bebek'te dolaştı. Köpeğini de gezdiren Sponza Bebek Parkı'nda yürüdükten sonra caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN