Caddeler

Caddelerde stres attılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan-Aylin Saruhan, Faruk Süren ve Şirin Yalçın İstanbul'un elit semtlerinde objektiflere yansıdılar.

19 Ekim 2022 Çarşamba
Caddelerde stres attılar...

Aylin Saruhan ve eşi Hakan Saruhan önceki gün Bebek'te görüntülendiler. Caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Saruhan çifti birlikte sohbet ederek caddede yürüdüler. Şirin Yalçın da soluğu Bebek'te alan ünlü simalardandı arkadaşlarıyla buluşmak üzere Bebek'te olan Yalçın kamerlara gülümseyerek poz vermeyi ihmal etmedi. Galatasaray'ın unutulmaz başkanları arasında yer alan iş insanı Faruk Sürek geçtiğimiz gün aralarında gazeteci Fatih Altaylı'nın da bulunduğu bir grup arkadaşı ile öğle yemeğinde buluştu. Keyifleri oldukça yerinde olan yakın dostlar çıkışta ise objektiflere selam vererek AVM!den ayrıldılar.

Onur AYDIN

Hakan-Aylin Saruhan FARUK SÜREN Şirin Yalçın istanbul

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