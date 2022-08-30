İstanbul'a döndüler...

Yaz tatillerini Bodrum'da bulunan yazlıklarında geçiren cemiyet hayatının ünlü simaları yaz tatillerini noktalayarak İstanbul'a dönüş yaptılar. Caddelerde objektiflere yakalanan Aslı Şen, spor yapmak için Bebek'teydi. Yürüyüş yapan Şen, daha sonra çantasından termosunı çıkararak kahve molası verdi. Burcu Hanif de sabahın erken saatlerinde Bebek'teydi. Tatil dönüşü soluğu caddede alan Hanif, dolaştıktan sonra caddeden ayrıldı. Hülya Eltemur ise dostlarıyla tatil dönüşü buluşarak İstanbul'da hasret giderdi.

Ferit TUĞLUK