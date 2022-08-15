Bebek'te hafta sonu...

İş insanı Ali Gürsoy hafta sonunu Bebek caddelerinde değerlendirdi. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren Gürsoy, Bebek'teki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Alışveriş yapan Gürsoy, yemek molasından sonra aracı binerek caddeden ayrıldı. Cemiyet hayatının ünlü hanımları Boğaz'da yürüyüşlerine ara vermeden devam ediyor. Bebek'te yürüyen Yasemin Aloğlu ise bol bol yürüyüş yaparak formda kalan isimlerden birisi. Caddeyi dolaşan Aloğlu daha sonra Boğaz hattından giderek Bebek'ten ayrıldı.

Ferit TUĞLUK