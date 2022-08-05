Caddeler

Hanımların alışveriş turu!

Bilgün Dereli, Zeynep Üstünel ve Yelda Elmas, İstanbul'un elit AVM'lerinde yeni sezon alışverişi yaparken objektiflere yansıdılar.

05 Ağustos 2022 Cuma
Hanımların alışveriş turu!

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas, Nişantaşı'nda dolaşırken görüntülendi. Mağazaları gezen Yelda Hanım, caddelerde yeni sezon alışverişi yaptı. Zeynep Üstünel, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Üstünel, geçtiğimiz haftalarda eşi iş insanı Haldun Üstünel ve kızı Mina Üstünel'in koronavirüs geçirdiklerini belirtti. Kızının bir hafta önce box yaparken çapraz bağlarını kopardığı için acil ameliyat olduğunu söyleyen Zeynep Hanım, hızlıca gezinerek Avm'de alışveriş yaptı. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bilgün Dereli'de Avm'ye gelerek kahve siparişi verdi. Elinde kahvesiyle gezinen Bilgün Hanım, birkaç saat sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

Ferit TUĞLUK

Yelda Elmas Zeynep Üstünel Bilgün Dereli

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