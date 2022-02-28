Caddelerin sportif ziyaretçileri...

Oyuncu Aslı Enver ile bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, önceki gün İstinye’deydi. Spor çıkışı görüntülenen Önder Öztarhan, renkli giyim tarzı ve dövmeleriyle dikkat çekti. Kendisinden 12 yaş küçük olan Aslı Enver ile aralık ayında aşk yaşamaya başlayan Öztarhan, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylemişti. Cemiyet hayatı soluğu Bebek'te aldı. Sabah saatlerinde semte gelen Polat Gülman da kahvesini yudumlayarak günlük rutinleri arasında olan yürüyüşü yaptı. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli ve eşi Asuman Güreli dün Bebek'te HT Kulüp objektifine yansıdı. Eşiyle birlikte sabahın erken saatlerinde Boğaz kenarına gelerek enerji toplayan Hüsnü Bey, Asuman Hanım ile sohbet ederek yürüyüş yaptı.

Hakan YAĞCI