Arnavutköy'de sürpriz ikili!

Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, önceki gün Arnavutköy'de Ezgi Karayel ile birlikte görüntülendi. Bir mekanda kahve içen Önder Öztarhan ile Ezgi Karayel, samimi sohbetleriyle dikkat çekti. Uzun süre mekanda oturarak sohbet eden Önder Bey, cep telefonundan Karayel'e bir şeyler gösterdi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere aldırış etmeyen ikilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadıkları ise merak konusu oldu. İş insanı Önder Öztarhan, bir dönem genç sosyetik Elif Boyner'le yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Onur AYDIN