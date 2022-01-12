Caddeler

Arnavutköy'de sürpriz ikili!

İş insanı Önder Öztarhan, Ezgi Karayel ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı.

12 Ocak 2022 Çarşamba
Arnavutköy'de sürpriz ikili!

Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, önceki gün Arnavutköy'de Ezgi Karayel ile birlikte görüntülendi. Bir mekanda kahve içen Önder Öztarhan ile Ezgi Karayel, samimi sohbetleriyle dikkat çekti. Uzun süre mekanda oturarak sohbet eden Önder Bey, cep telefonundan Karayel'e bir şeyler gösterdi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere aldırış etmeyen ikilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadıkları ise merak konusu oldu. İş insanı Önder Öztarhan, bir dönem genç sosyetik Elif Boyner'le yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Onur AYDIN

Önder Öztarhan Ezgi Karayel Arnavutköy aşk cadde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Arnavutköy'de sürpriz ikili!

İş insanı Önder Öztarhan, Ezgi Karayel ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Renklerin içinde 'Saklambaç' sergisi...

Genç sanatçı Hazal Özgür’ün ilk kişisel sergisi ‘Saklambaç’ sanatseverlere kapılarını açtı.
Magazin Hattı Güzelleştiren davet!

Sosyetenin ünlü hanımları güzelleştiren etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Boji artık Koç'a emanet!

İstanbul'da toplu taşımada dolaşmasıyla ünlenen Boji isimli köpeği, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sahiplendi.

Güncel Miami'de yeni mağaza!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markası Haremlique İstanbul'un İzmir ve İstanbul'da açtığı yeni mağazalarından sonra Miami’de de yeni bir mağaza açma sürecinde olduğunu duyurdu.

Güncel İş insanlarından sağlıklı etkinlik!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Genç TİM Konseyi Üyeleri ile yürüyüş yaptı.

Güncel Boğaz'da evlendiler!

İş insanı Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme’de, iş ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Caddeler Çebiler'in yürüyüş keyfi!

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün eşi Berna Çebi ve kızı Elgiz Nur Çebi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
Caddeler Bebek'te alışveriş ve spor...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Rezzan Benardete, Zeynep Üstünel ve Dilek Hanif, Bebek'te spor ve alışveriş yaparken objektiflere yakalandı.

Mekanlar Uludağ'ın en lezzetlisi...

Caddeler Bebek ve Nişantaşı ziyaretçileri...

İş insanı Hüsnü ve Asuman Güreli Çifti ile Hande Demir Bebek'te ve Nişantaşı'nda tur attı.
Güncel Yeni yıla yeni tarz!

Sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar Düzyatan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.