Bebek'te alışveriş ve spor...

Sosyetik güzel simalarından Rezzan Benardete Bebek'te keyifli bir gün geçirdi. Caddede yalnız yürüyen Benardete, Ht Kulüp objektiflerine yakalandı. Bir süre Bebek'te telefonla konuşarak dolaşan Rezzan Hanım, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Yeni yılda da spora hız kesmeden devam eden Zeynep Üstünel'de soluğu Bebek Sahili'nde almıştı. Bebek'te deniz kenarında yürüyüş yapan Üstünel, tempolu bir şekilde sahilde koştu. Modacı Dilek Hanif ise Bebek'e alışveriş için gelmişti. Pastaneye girerek alışveriş yapan Hanif daha sonra aracına binerek caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN