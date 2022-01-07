Caddeler

Beylerin cadde turu...

İş insanı Ferit Şahenk, Faruk Süren ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semtlerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.

07 Ocak 2022 Cuma
Beylerin cadde turu...

Uzun ve yorucu bir gün geçiren, iş dünyasının önde gelen başarılı isimlerinden Ferit Şahenk Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İşleri için Nişantaşı'na gelen Şahenk gazetecilere selam vererek aracına bindi. Türk futbolunun efsane başkanlarından, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olan Faruk Süren, Nişantaşı sokaklarında yalnız görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği Nişantaşı'nda dostlarıyla buluşup toplantı yapan Süren, her zamanki şıklığıyla dikkat çekti. Caddelerde görmeye alışık olduğumuz Osman Çarmıklı, sabahın erken saatlerinde Bebek'teydi. Çarmıklı biraz yürüdükten sonra caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN

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