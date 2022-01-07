Beylerin cadde turu...

Uzun ve yorucu bir gün geçiren, iş dünyasının önde gelen başarılı isimlerinden Ferit Şahenk Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İşleri için Nişantaşı'na gelen Şahenk gazetecilere selam vererek aracına bindi. Türk futbolunun efsane başkanlarından, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olan Faruk Süren, Nişantaşı sokaklarında yalnız görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği Nişantaşı'nda dostlarıyla buluşup toplantı yapan Süren, her zamanki şıklığıyla dikkat çekti. Caddelerde görmeye alışık olduğumuz Osman Çarmıklı, sabahın erken saatlerinde Bebek'teydi. Çarmıklı biraz yürüdükten sonra caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN