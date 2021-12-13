Bebek ziyaretçileri...

Sosyetenin genç ve tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen ikili çıkışta ayak üstü muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Aslışah Alkoçlar gazetecilerin bebek kime benziyor? sorusuna, "Aynı babam, babama benziyor" yanıtını vererek ünlü iş insanı Ender Alkoçlar'a benzediğini belirtti. İş insanı Ender ve Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar ile iş insanı eşi Kaan Demirağ, şubat ayında dünya evine girmişti. Çiftin Cem Adında bebekleri geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti. Caddeler sıklıkla rastladığımız Edvina Sponza ise Bebek'te yalnız yakalandı. Bebek'te uzun süre telefonla konuşan Sponza, daha sonra aracına binerek caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN