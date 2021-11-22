Caddeler

Bebek yine cıvıl cıvıl...

Bebek'te yürüyüş yapan Ekin-Polat Gülman, iş insanı Ralf Tezman ve Murat Özyeğin güzel havanın tadını çıkardı.

22 Kasım 2021 Pazartesi
Bebek yine cıvıl cıvıl...

Güzel havayı kaçırmayan cemiyet hayatının ünlü simaları soluğu Bebek'te aldı. İş dünyasının genç temsilcilerinden Ralf Tezman Bebek'te objektiflere yakalandı. Caddelerde sık göremediğimiz Tezman, para çekip işlerini hallettikten sonra Bebek'ten ayrıldı. FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, arkadaşı ile birlikte Bebek'te yürüyüşe çıktı. Sabah saatlerinde sahil turu yapan ikili hızlıca yürüdü. Erkenden Bebek'e gelen Ekin ve Polat Gülman da günlük rutinleri arasında olan yürüyüşü oğullarıyla birlikte yaptı.

Onur AYDIN

Ralf Tezman Murat Özyeğin Ekin-Polat Gülman

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