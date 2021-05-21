Bebek'te yürüyüş...

Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kızı Yaz Özyeğin ile birlikte yürüyüş yapan Edvina Hanım, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam verdi. Sponza kızı ile caddeden beraber sohbet ederek uzaklaştı. İş insanı Kaan Sert'in eşi Nazlı Sert'de Bebek'te yürüyüşteydi. 28 Mayıs'ta kız bebek annesi olmaya hazırlanan Sert'in kızının adının Peri olacağı öğrenildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nazlı Hanım, sakin adımlarla yürüdükten sonra kahve alıp deniz kenarında bir süre oturdu.

Onur AYDIN