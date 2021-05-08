Caddeler

Caddelerde keyifli tur...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Zeynep Çarmıklı ve Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz Bebek'te kameralara yansıdılar.

08 Mayıs 2021 Cumartesi
Caddelerde keyifli tur...

Allan Hakko oyuncu sevgilisi Merve Oflaz ile birlikte Arnavutköy sahilinde objektiflere yansıdılar. Sokağa çıkma kısıtlamasında sevgilisiyle birlikte köpeklerini gezintiye çıkaran Merve Oflaz, bu vesile ile güzel havanın ve boş İstanbul sokaklarının tadını da çıkardı. Karşılarında gazetecileri görünce utangaç tavırlar sergileyen çift, soru kabul etmeyerek evlerinin yolunu tuttular. Ünlü İş adamı Osman Çarmıklı'nın eşi Zeynep Çarmıklı'da Bebek'teydi. Arabadan inen Çarmıklı, gazetecilere el sallayarak Bebek'te yürüdü.

Ferit TUĞLUK

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