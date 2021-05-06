Caddeler

Karantinada minik dostlarını unutmadılar

17 günlük kapanma sürecini İstanbul'daki evlerinde geçiren Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, köpeklerini gezdirmek için zorunlu olarak çıktıkları Bebek'te objektiflere yansıdı

06 Mayıs 2021 Perşembe
Karantinada minik dostlarını unutmadılar

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile eşi Oya Eczacıbaşı koronavirüs dolayısıyla 17 günlük karantinayı İstanbul'daki evlerinde geçiriyor. İki köpeğinin ihtiyacını gidermek için zorunlu olarak dışarı çıkan Bülent - Oya Eczacıbaşı çifti, kısa süre sonra evlerine geri döndü. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında, evcil hayvan gezdirmenin serbest olması dolayısıyla iki köpeğiyle sahilde kısa bir zaman geçiren Eczacıbaşı çifti, gazetecilere kolaylık dileyerek yoluna devam etti.

Ferit TUĞLUK

Bülent-Oya Eczacıbaşı Karantina koronavirüs

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