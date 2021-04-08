Caddeler

Aşıkların Bebek ziyareti...

Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.

08 Nisan 2021 Perşembe
Aşıkların Bebek ziyareti...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen sosyetenin önemli isimlerinden Derin Mermerci ve Murat Aslan, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Aslan’ın Bebek’teki yalı dairesine giren mutlu çift, ayrılık dedikodularınada son noktayı koymuş oldu. Murat Aslan’ın sevgilisinin kapısını açtığı görülürken, çiftin simit siparişi verdiği duyuldu. Sosyetik güzel Derin Mermerci iş insanı Cem Aydın'dan boşandıktan sonra kalbini aşka kapatmıştı. Genç iş insanı Murat Arslan, uzun yıllar evli kaldığı Beyza Uyanoğlu'ndan yine sürpriz bir şekilde boşanmıştı. 2020'nin yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan sürpriz aşıklar pandemi sürecinde ortalıkta görünmüyorlardı. Siparişlerini alan Mermerci ve Aslan ikilisi boğaz manzaralı yalı dairsinde beraber boğaza karşı çay simit keyif yaptı.

Onur AYDIN

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