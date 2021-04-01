Tek başına yürüyüş yaptı

Sosyetenin tanımış simalarından Edvina Sponza geçtiğimiz gün Bebek'te tek başına yürüyüş yaparken görüntülendi. Koronavirüse karşı önlem almadığı görülen Sponza, basın mensuplarını fark edince çareyi maskeyi takmakta buldu. Daha sonra yoluna devam eden Edvina Sponza, güneşli havanın keyfini çıkardı. İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza çifti, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenmişti. Gazetecilerin, "Evlilik kararı mı aldınız?" sorusunu yanıtsız bırakan Kutluay, sevgilisiyle bir mekanda vakit geçirmişti.