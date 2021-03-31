Anne-oğul Nişantaşı'nda...

Çocukların eğitimi ve yeni bir hayata yelken açan Tansa, Can Ekşioğlu çifti Amerika’ya taşınmışlardı. 3 Sene orda kalan ve geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla ülkeye dönüş yapan çift Türkiye’ de kaldıkları yerden devam ediyorlar. Tansa Hanım ve oğlu Sinan Nişantaşı’nda dolaşırken objektiflere yakalandılar. Anne ve oğul birlikte güzel bir gün geçiren ikili önce kahvelerini içti, daha sonra yemek yedi. Annesinin boyunu geçen yakışıklılığı ile de dikkat çeken Sinan Ekşioğlu annesi ile birlikte yürürken neşeli tavırları ve fotoğrafı çekilirken yaptığı el hareketleri annesini güldürdü.

Onur AYDIN