Caddeler

Koç'un Boğaz turu...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

17 Mart 2021 Çarşamba
Koç'un Boğaz turu...

İş dünyasının önemli isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ömer Koç sabah saatlerinde Boğaz'da yürüyüşe çıktı. Arnavutköy'den yürüyüşe başlayan iş insanı Koç, Rumelihisarı'na kadar yürüdü. Ömer Koç'a yürüyüşü sırasında 4 koruması eşlik etti. Koç uzun yürüyüşü sonrasında ise kendisini Rumelihisarı'nda bekleyen özel teknesine binerek sahilden ayrıldı. Ocak ayında sağlık sorunları yaşayarak koronavirüse yakalandığını duyuran Ömer Koç, kendini Bodrum'da ki evinde karantinaya almış ve 15 gün sonra sağlığına kavuşmuştu.

Onur AYDIN

Ömer Koç Koç Holding bebek tekne

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel HT Kulüp 10 yaşında...

İş ve cemiyet hayatının nabzını tutan, özel haberleriyle gündem yaratan cemiyet haberciliğinin amiral gemisi HT Kulüp 10 yaşında...
Caddeler Koç'un Boğaz turu...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Güncel Otomotiv sektörüne büyük yatırım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek otomotiv sektörüne yatırım yaptı.
Güncel Rotahane 'Balat' turunda...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Balat'la devam etti.

Magazin Hattı Gündoğdu'dan imza kokular

Fulya Gündoğdu, yaptığı çalışmalarla ‘Kokusal Pazarlama’ya dikkat çekti.
Güncel Koç'tan kardeşine özel kutlama

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Caroline Koç, kardeşi Christina Giraud'un doğum gününü kutladı.
Güncel Ayşe'nin markasına aile desteği!

Kendi markasını yaratan Ayşe Boyner'e babası Cem Boyner ve Ümit Boyner destek oldu.
Güncel Otizmli çocuklar yararına klip çektiler!

Ödüllü yazar, tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç kendi yazdığı ve bestelediği bir şarkıyı seslendirip otizimli çocuklar için klip çekti.
Tatil Kayak tutkunları Kartalkaya'da...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Hakko, Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Kartalkaya'da kayak yaptı.
Caddeler Sosyetenin cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Çiftçi, Hande Sezer Pekcan ve Cem-Lara Özsüer çifti hafta sonu soluğu Bebek caddelerinde aldı.

Güncel Maldivler'de romantik tatil...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hikmet ve Alpin Albayrak çifti tatil için Maldivler'in yolunu tuttu.
Caddeler Bebek'te keyifli gün...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.