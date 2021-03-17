Koç'un Boğaz turu...

İş dünyasının önemli isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ömer Koç sabah saatlerinde Boğaz'da yürüyüşe çıktı. Arnavutköy'den yürüyüşe başlayan iş insanı Koç, Rumelihisarı'na kadar yürüdü. Ömer Koç'a yürüyüşü sırasında 4 koruması eşlik etti. Koç uzun yürüyüşü sonrasında ise kendisini Rumelihisarı'nda bekleyen özel teknesine binerek sahilden ayrıldı. Ocak ayında sağlık sorunları yaşayarak koronavirüse yakalandığını duyuran Ömer Koç, kendini Bodrum'da ki evinde karantinaya almış ve 15 gün sonra sağlığına kavuşmuştu.

Onur AYDIN