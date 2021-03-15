Caddeler

Sosyetenin cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Çiftçi, Hande Sezer Pekcan ve Cem-Lara Özsüer çifti hafta sonu soluğu Bebek caddelerinde aldı.

15 Mart 2021 Pazartesi
Sosyetenin cadde turu...

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı-Kaya Ersu çiftinin kızları Lara Ersu Özsüer eşi Cem Özsüer'le birlikte Bebek'te bir bir mekanın önünde görüntülendiler. Ünlü çift spordan sonra uğradıkları mekanın önünde uzun uzun konuşarak zaman geçirdi. Melis Çiftçi ise Bebek'te arabasına binerken kameralara yansıdı. Bir arkadaşıyla ayaküstü konuşan Melis Hanım, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Hande Sezer Pekcan'da boğazın gözde semti Bebek'teydi. Sabah saatlerinde Bebek'e gelen Hande Hanım gazetecilere selam vererek caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN

Cem-Lara Özsüer Hande Sezer Pekcan Melis Çiftçi bebek

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